En las últimas semanas se especuló con la salida de varios futbolistas de Boca. Sin lugar en el primer equipo y con múltiple competencia en el banco de suplentes, algunos jugadores aceptaron la decisión del consejo de fútbol de darlos a préstamo para que sumen rodaje. Así, los juveniles Vicente Taborda y Gabriel Vega se fueron a Platense y Godoy Cruz, respectivamente.

Pero hay otros que todavía no definieron su futuro. Marcelo Weigandt y Gastón Ávila son casos similares en ese sentido. El lateral quedó relegado por el nivel de Luis Advíncula y hasta Nicolás Figal está por encima suyo en el puesto. El central corre de atrás porque Carlos Zambrano es el primer suplente para ese rol.

El periodista Augusto César informó cuál fue la decisión del consejo de fútbol para la situación de ambos. "Boca decidió no prestar a Marcelo Weigandt y a Gastón Avila (si no renueva). El lateral podrá salir solo si hay oferta de compra. El central, pedido por Tevez, podrá salir si antes renueva su vínculo. Avila no forma parte de los convocados desde que comenzó el semestre", mencionó.

Gimnasia y Rosario Central se interesaron en Weigandt, mientras que por Ávila llegó una oferta europea y el deseo de varios clubes argentinos de tenerlo cedido. Sin embargo, ahora los dirigentes de Boca se pusieron firmes. Sobre todo con el "Gato", quien no quiere renovar su contrato.