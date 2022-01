Los días pasan y en Boca siguen esperando por una respuesta final por parte de Ángel Romero. El delantero paraguayo sigue sin definir qué hará con su carrera, pero desde el Consejo de Fútbol tomaron una importantísima determinación al respecto, ya que no quieren demorarse más con la situación.

A pesar de que Riquelme le hizo una primera oferta, los números que acercaron desde Brandsen 805 no eran compatibles con las altas pretensiones económicas del ex Corinthians y San Lorenzo. Si bien estaban aguardando de que cambiara de opinión, Romero continuó con su postura y Boca no contraofertó.

Pero la obsesión de Juan Román Riquelme y de Sebastián Battaglia pudo más, por lo que en las próximas horas volverán a contactarse con el entorno del paraguayo surgido de Cerro Porteño y le harán una última propuesta. Lógicamente, los números que saldrán desde la dirigencia del Xeneize serán superiores a los ya emitidos, pero por unanimidad acordaron que, en el caso de que el Mellizo no acepte, desistirán de su contratación.

Ahora bien, ¿Boca tiene un plan B? La respuesta es afirmativa. En caso de que se caiga la operación, los directivos irán a fondo por Pol Fernández. Con el mediocampista ya tienen todo acordado y no habrá problemas con su contrato, pero sí deberán llegar a buen puerto con sus pares mexicanos de Cruz Azul, quienes no esperan una oferta inferior a los 3,5 millones de dólares.

De esta manera, en el club de La Ribera apuestan a que ambas operaciones salgan como ellos esperan y así poder formar un equipo mega competitivo para ir en búsqueda de la ansiada séptima Libertadores.