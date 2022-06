Carlitos. Apache. Tevez. El pibe del Fuerte. El que siempre llevó la camiseta de Boca por el Mundo. El que portó la bandera. El que cumplió el sueño de miles de chicos humildes que la pelean en el potrero y se ilusionan con que un día La Bombonera coree su nombre. Carlos Tevez es todo esto y mucho más en el Xeneize. Por eso, tras el anuncio de su retiro, el club le preparó un video especial.

"Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. En mi último cumpleaños me pidieron que vuelva a jugar, pedí el micrófono y les expliqué los motivos. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él (su padre)", explicó Carlitos en Animales Sueltos.

Boca y un emotivo video homenaje para Tevez: declaraciones, goles y momentos inolvidables del último ídolo

Luego de la charla con Alejandro Fantino, uno de los periodistas con los que más se ha sentado a hablar el último ídolo de Boca, el club decidió despedirlo en las redes sociales. Un gran video emotivo fue acompañado de un corto texto: "¡Muchos éxitos en lo que viene!". Claro, en instantes el posteo se llenó de saludos de la gente.

Para cerrar el video, Boca optó por una frase que quedará para siempre en el corazón de los hinchas: "No es una despedida, es un hasta pronto. Porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo xeneize. Como jugador lo di todo y por eso estoy feliz. Desde el día que nací, nacimos de Boca y vamos a morir de Boca. Mi sangre siempre va a ser azul y amarilla".