Pese a que en principio se creía que Boca no sumaría un refuerzo para reemplazar a Zeballos, finalmente el Xeneize espera a que la AFA le dé el ok para incorporar en las próximas horas, y en ese contexto ya se encuentran negociando con un delantero.

Cambio de planes: Boca recibirá el ok de AFA para incorporar y ya negocian con un delantero que quiso River

Por la gravísima lesión de Exequiel Zeballos tras la patada de Milton Leyendeker en Copa Argentina que le generó una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho, Boca no podrá contar con el "Changuito" hasta el 2023, ya que requiere de una recuperación que ya comenzó pero que le demandará de 4 a 6 meses en total.

Por eso, el Xeneize tenía la opción que en caso de querer hacerlo, podía sumar un refuerzo para reemplazar a Zeballos mediante un pedido formal a AFA, algo que le daba a Boca la posibilidad de tener diez días para buscar un futbolista dentro del ámbito local o bien, que se encuentren libres para reforzar el plantel.

Sin embargo, a priori parecía que la dirigencia de La RIbera no iba a optar por esta chance de buscar un refuerzo más. De hecho, Juan Román Riquelme había confirmado en ESPN F90 que "Ahora (en Boca) tenemos a Langoni, y el equipo viene de salir campeón", donde además añadió: "Me parece que es un buen momento para que empiecen a jugar los chicos del club".

Pero, desde Boca tomaron la decisión de finalmente buscar un refuerzo, ya que incluso este mismo jueves llegaría a Brandsen 805 el ok de la AFA para incorporar según confirmó el periodista Luis Fregossi. Y en relación a eso, el jornalista reveló que ya hay un apuntado que no estaba entre los nombres que sonaron últimamente, siendo estos Facundo Farías, Diego Valoyes y Ángel Romero. En contrapunto, el futbolista por el que ya estaría negociando Boca es Gabriel Ávalos, el delantero paraguayo de Argentinos Juniors.

Fregossi recalcó que hace un mes hubo contactos entre los clubes pero el pase no prosperó debido a que el "Bicho" quería a Cristian Medina a cambio. El atacante de 31 años interesó en River en el mercado de pases recientemente cerrado, pero contó que no se dio su arribo a Núñez debido a que él "no era prioridad por el arribo de Miguel Borja”. Ahora, se podría dar su llegada a Boca. ¿Será así?