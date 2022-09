Luego de varias fechas sin ni siquiera figurar entre los concentrados, Jorman Campuzano armó las valijas y se despidió de Boca. El colombiano se va a préstamo al Giresunspor de Turquía en busca de una regularidad que hace tiempo perdió en el Xeneize.

Antes de subirse al avión, el mediocampista recordó su paso por el club de la Ribera: "Muchos recuerdos lindos y duros. El objetivo era la Libertadores y tuvimos la semifinal con Santos, la perdimos con Miguel en uno de mis mejores momentos".

"En Boca pasé el mejor momento de mi vida, que es ser padre, pero también me tocó perder uno de mis bebes. El accidente fue muy fuerte, durante unos días quedé raro con eso, Miguel lo notó y me dijo que tenía que dejarlo atrás. Fueron muchas cosas", explicó. De todas formas, aclaró: "No son excusas, de acá me llevo lo mejor, muchos compañeros. De todas maneras no me voy del todo, hasta que el club no vea mi talento y haga uso de la opción de compra".

A la hora de hablar de sus compañeros, hizo una mención muy especial: “Con todos tuve una buena relación, especialmente con Alan (Varela); le hablé mucho en algún momento para aprovechar la oportunidad”.