En los últimos días, Boca fue noticia por un papelón histórico que protagonizó la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme, la cual no inscribió a los refuerzos que llegaron para el segundo semestre del año y no pudieron formar parte del empate sin goles ante Independiente del Valle.

Una situación similar vivió un ex jugador del Xeneize, quien no pudo formar parte de lo que hubiese sido su primer partido fuera de la República Argentina tras salir a préstamo en este mercado de pases: Jorman Campuzano no fue habilitado en la liga colombiana para defender la camiseta de Atlético Nacional, que derrotó a Alianza por 2-0, ya que desde la dirigencia azul y oro no enviaron los papeles en tiempo y forma.

Campuzano, quien viajó hasta Valledupar con toda la delegación, esperó hasta último momento que la dirigencia liderada por Riquelme enviara los papeles correspondientes, pero no fue así. Por eso mismo, quedó afuera hasta del banco de suplentes para enfrentar a la institución que fue fundada en enero de 2024, y se perdió el primer partido del Torneo Clausura.

Si todo marcha en condiciones, recién podría llegar a decir presente el domingo cuando deban recibir a América de Cali, a partir de 19:45 (hora de Argentina), en el cotejo correspondiente a la segunda jornada del certamen. Cabe destacar que en el seno dirigencial del Verde Paisa hubo muchísima molestia con sus pares de Boca, algo que también repercutió en el futbolista y su entorno.

Campuzano dejó Boca y se marchó hacia Atlético Nacional.

El paso de Jorman Campuzano por Boca

Con la camiseta azul y oro, fueron 126 los partidos que afrontó Jorman Campuzano: convirtió 2 goles y aportó 4 asistencias.

El contrato de Jorman Campuzano con Boca

A pesar de que emigró a préstamo, los dirigentes de Boca le renovaron el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y el préstamo en Atlético Nacional finalizará en junio de 2025. Sin embargo, tendrá una opción de compra por el 100% del pase, a cambio de 2.5 millones de dólares.