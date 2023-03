Se viven horas de cambios profundos en el fútbol profesional masculino de Boca. Después de un arranque de año regular, tanto desde los resultados como en el funcionamiento del equipo, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tomaron la decisión de apartar del cargo a Hugo Ibarra. A esta altura, tras el "no" del Tata Martino, el Xeneize busca técnico para comenzar la CONMEBOL Libertadores.

"Entendemos que Boca tiene que jugar mucho mejor, no le encontraron la vuelta", expresó Chicho Serna en la rueda de prensa en la que comunicó oficialmente que el Negro no iba a continuar en el puesto de entrenador en el club de La Ribera. Además, la relación con los jugadores parecía rota y no hubo más remedio que cortar el lazo.

En ese contexto, un exfutbolista de Boca se hizo eco de las repercusiones de la salida de Ibarra y lo respaldó. "Es parte del fútbol. Es una pena y le deseo lo mejor al profe", manifestó Carlos Zambrano en su regresó a Perú tras la gira con la Bicolor en la fecha FIFA. Fue su último DT en el Xeneize.

La situación no fue del agrado del Kaiser y, ante las cámaras de SportsCenter, el defensor soltó: "En Boca siempre pasan esos momentos, en que uno o dos partidos no se te dan, pero siempre lo toman a la drástica y es complicado". Un duro mensaje sobre todo lo que rodea al Xeneize y la presión de ganar constantemente.