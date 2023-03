Chiquito Romero sacó chapa para la Libertadores: "No es fácil, pero..."

La problemática salida de Agustín Rossi generó todo tipo de dudas en el Mundo Boca en referencia a quién podría ser el encargado de cubrir el arco xeneize de la manera en que lo hacía el ex Estudiantes. Es que entre la virtud de atajar los penales y grandes salvadas que costaron partidos en resultados apretados, Rossi supo meterse a los hinchas en el bolsillo hasta que decidió marcharse por la puerta de atrás de la institución.

Sin embargo, Sergio Romero se puso rápidamente en su lugar, y con buenas actuaciones iniciales ya hizo olvidar al actual arquero del Al Nassr. Completamente recuperado de su lesión en la rodilla que incluso lo hizo pasar por el quirófano durante el 2022, "Chiquito" finalmente está gozando de un gran momento como guardameta de Boca y por eso, se ilusiona con seguir ganando títulos con la camiseta azul y oro.

Luego de lo que fue su primera copa al haberse coronado junto al plantel en la Supercopa Argentina, Romero pasó por los micrófonos del canal oficial de YouTube de Boca y dejó en claro que tanto él como toda la delegación se encuentran dentrás del objetivo que es una obsesión para los hinchas: la Copa Libertadores.

Con 36 años, Chiquito está a punto de disputar su primera Libertadores y se mostró ansioso por ello: "Va a ser la primera vez que me toque jugarla y eso es un gran desafío. Me ha tocado a lo largo de mi carrera jugar cosas muy importantes y esta no será una más. Voy a dar todo para, Dios quiera, lograr ese objetivo", sentenció contundentemente.

Además, sacó chapa afirmando que Boca está para pelear por ganar su séptima Libertadores este año: "Sería algo muy lindo para mi carrera. Sabemos que no es fácil, hay equipos brasileños con figuras que deberían estar en Europa, pero nosotros tenemos un gran plantel, un grupo bárbaro, sin maldad". Por último, fue claro sobre la elección que tomó de arribar a Brandsen 805: "No me equivoqué en aceptar la oferta de Román para venir a Boca, sabía que venía al club más grande del país".