"Como capitán, eso me molestaba": Tevez reveló por qué se enojó cuando Wanchope se fue de Boca

La final de Madrid generó fuertes consecuencias en Boca. La derrota ante River en la definición de la Copa Libertadores 2018 implicó la salida de varias de las figuras de aquel plantel. Carlos Tevez recordó ese momento y terminó hablando de Ramón Ábila.

"Cuando pasó lo de Madrid, fuimos pocos los jugadores que nos quisimos quedar. Ustedes lo saben bien", soltó el "Apache" en una charla con "ESPN F12". "Fuimos pocos los que fuimos por la revancha y nos quedamos porque queríamos seguir peleándola", agregó.

"Muchos se fueron pero también muchos nos quedamos y yo valoro eso", aseguró Carlitos. Y mencionó a dos excompañeros: "Valoro a la gente como el Cali (Izquierdoz) y como Wanchope (Ábila), que se quedaron a pelearla. Lo más fácil era irnos todos del club".

Por ese motivo, Tevez se quejó por la salida de Wanchope, quien antes de mitad de año salió a préstamo hacia la MLS de Estados Unidos. "Como jugador, yo valoro más eso. Wanchope no se tenía que ir así. Mucha gente que se quedó para que a Boca le vaya bien, no se tendría que haber ido de esa forma. A mí como capitán eso me molestaba", sostuvo el ídolo.