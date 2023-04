Momento de la presentación de Boca en la Copa Libertadores 2023, sabiendo que forma parte del Grupo F en un estreno que lo tendrá visitando al Monagas de Venezuela. Recordemos que el choque será el jueves 6 de abril desde el Estadio Monumental de Maturín en una zona que completan Deportivo Pereira (Col) y Colo Colo (Chi).

Siendo uno de los encuentros a resaltar por lo que implica la actualidad e historia del cuadro azul y oro, muchos aguardan por la emisión de un partido que presenta dos realidades opuestas. El "Xeneize" intentará batallar por obtener su ansiada séptima corona, ya que es el segundo máximo vencedor en la historia además de no poder lograrlo desde 2007.

Lo que se conoció es que no solamente habrá que contar con el paquete básico del cable para observar el encuentro, en este caso con Fox Sports como canal televisivo o Star+ de plataforma, sino que no necesariamente se podrá disponer de ello ya que se emitirá de forma gratuita el partido de Monagas vs. Boca. Vamos a conocer en detalle de qué se trata y cómo hacerlo.

¿Cómo ver GRATIS a Monagas vs. Boca por la Copa Libertadores 2023?

El partido que Boca tendrá ante Monagas se podrá ver GRATIS en Argentina por la pantalla de Telefe, Pluto TV y MiTelefe.com. En orden de mención, el primero de todos es un canal televisivo del cual no se precisa únicamente del cable básico ya que forma parte de los medios de "aire" o de televisión abierta. Los restantes dos son plataformas o sitios que solamente requieren de la creación de un usuario para acceder y mirar contenido.

Recordemos que Telefe estará haciéndose cargo de otros cinco partidos en lo que respecta a la fase de grupos, tales son los casos de River vs. Sporting Cristal, los dos juegos de Racing vs. Flamengo, Deportivo Pereira vs. Boca y River vs. The Strongest. Todos ellos disponen de la dupla de transmisión comandada por Pablo Giralt (relatos) y Juan Pablo Varsky (comentarios).