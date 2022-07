No hubo nadie que no se haya sorprendido luego de conocer la decisión de Hugo Ibarra de sacarle la titularidad a Carlos Izquierdoz. El capitán de Boca no será de la partida ante San Lorenzo y, si bien Bermúdez dijo que es por "una decisión táctica", son pocos los que confían en que sea así.

Martín Arévalo, en ESPN F10, detalló paso a paso qué fue sucediendo para que haya un cortocircuito entre Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol y el zaguero. No se trata de algo puntual, sino de una suma de cosas sucedidas en la semana. Las detallamos:

LUNES

Al mediodía, el plantel le comunica a Battaglia que no va a concentrar para el partido clave ante Corinthians. ¿El motivo? Supuestas "promesas incumplidas" de parte de las autoridades. A las 17, luego de una comunicación telefónica entre algún referente con el CDF, levantaron el "paro" tras acordar tener una reunión en el hotel.

Allí habrían estado los 4 referentes (Izquierdoz, Rojo, Benedetto y Fabra) cara a cara con el Consejo (Bermúdez, Cascini y Delgado) y Riquelme. "Se sacaron chispas", fue la frase que utilizó el periodista para explicar el tono utilizado.

MARTES

Día de partido. Ahí nace la famosa frase "ayer nos trataron de perdedores" de Benedetto producto de lo hablado en el hotel el día anterior. Boca se queda afuera en La Bombonera, justamente con una noche para el olvido del Pipa.

MIÉRCOLES

Nadie del Consejo fue al predio. Boca se entrenó normal pensando en San Lorenzo y Battaglia hasta salió a despejar algunos rumores por la conferencia del día anterior. A la tarde/noche, Bermúdez y Delgado le comunican al DT que no seguiría en el cargo.

VIERNES

La gran sorpresa: Ibarra saca a Izquierdoz del equipo titular y pone a Carlos Zambrano. Horas después se conoce que el motivo habría sido por lo sucedido el lunes. Izquierdoz se defendió en Instagram y Bermúdez le tiró la pelota al DT interino.