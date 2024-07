Boca adquirió cuatro refuerzos en el vigente mercado de pases: Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Brian Aguirre. Pero desde la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme buscarán más incorporaciones, dado a que el principal objetivo será ganar la Copa Sudamericana.

Boca frenó la negociación por Galoppo y avanzará con todo por Matías Galarza

En los últimos días, desde la dirigencia boquense se metieron de lleno en dos negociaciones, pero con el correr del tiempo decidieron ponerle un freno a una de ellas. Y hubo una razón: Riquelme sabe que Matías Galarza quiere ponerse la camiseta azul y oro, que está presionando a Genk para que lo deje salir y ahora quedó en stand by la operación por Giuliano Galoppo.

“El chico habría dicho que, si no lo venden, no quiere ir a la pretemporada. Es un caso particular. Les hizo saber a los dirigentes que acepten la oferta“, reveló el periodista Martín Costa de Radio Continental con respecto a la situación que se vive con Galarza, el ex futbolista de Argentinos Juniors por quien ofrecieron 3 millones de dólares por la mitad del pase, pero desde Bélgica pretenden, al menos, 5 millones.

Entró a lo Boca y gritó campeón: el Puma Martínez derrotó a Kazuto Ioka en el WBA&IBF supermosca

Fernando Martínez, el Puma, hizo historia dentro del deporte nacional. A sus 32 años, viajó hasta Japón para enfrentarse a Kazuto Ioka y demostró que su ascendente carrera no tiene techo. Se impuso de principio a fin, y dejó en claro que Argentina tiene a los mejores boxeadores del mundo.

Estaba en juego el título por la unificación de los títulos de la categoría supermosca (52,152 kg) de la Asociación Mundial (WBA, que estaba en poder de Ioka) y de la Federación Internacional (IBF) que ya pertenecía al argentino. Y después de 12 rounds, el fallo fue unánime en favor del oriundo de La Boca: 116-112; 117-111; 120-108.

Martínez es tan fanático de Boca, que al momento de ingresar al recinto donde se llevaría a cabo la pelea, lo hizo con bombos, trompetas y banderas azules y oro, algo que repitió en su entrada al cuadrilátero, donde lo esperaba una multitud nipona. Además de su familia y sus amigos, las raíces del barrio y el amor por el club de La Ribera fueron el combustible necesario para que pudiera quedarse con el título mundial.