De no creer: la insólita confesión de Merentiel sobre Riquelme en su presentación como refuerzo de Boca

De manera sorpresiva y en una operación veloz, Boca cerró la llegada de Miguel Merentiel desde Palmeiras a escasos días del cierre del mercado. "La Bestia" arribó a Brandsen 805 en condición de cedido por un año y con una opción de compra no obligatoria de 3 millones de dólares por la totalidad del pase, convirtiéndose en el segundo refuerzo de la temporada para la Ribera tras el arribo inicial de Bruno Valdez.

Llegando a Boca para competir por el puesto del centrodelantero con Darío Benedetto o mismo para compartirlo en el doble nueve, el ex Defensa y Justicia de 26 años ya pasó la revisión médica, ya firmó su contrato, ya se entrenó y este viernes, fue presentado en la sala de conferencias del club xeneize.

Allí, Merentiel participó junto con Jorge Amor Ameal y Marcelo Delgado de la presentación formal a la prensa y al público. En dicho contexto, el uruguayo dio sus primeras palabras como jugador de Boca: "Lo que van a ver en mí es garra, voy a dejar la vida por esta institución. Es un club muy grande, lo voy a afrontar de la mejor manera", comenzó Merentiel. Luego, añadió detalles sobre su arribo: "Estaba en Palmeiras y tenía intereses de otros equipos, mi representante me llamó y me dijo la posibilidad de Boca y no lo dudé, que era lo mejor para mí. Estuvieron muy rápido para concretar la transferencia", soltó.

Además, dio a conocer cuestiones personales suyas y curiosamente, una de ellas involucra a Riquelme desde tiempos previos a su arribo a Boca. En concreto, Merentiel comentó que uno de sus perros lleva el nombre del vicepresidente xeneize en su honor: "Tengo un perro que se llama Juan Román, tiene 4 años, más que nada por un aprecio que tenía ya desde chico por Román, al perro lo amamos, ja", expresó el delantero, ganándose ya a todos los hinchas de Boca con esa confesión inédita.

"Tuve contacto con Román, hablé por teléfono y en el predio de Ezeiza, me han recibido todos muy bien. También hablé con Ibarra, me recibieron bien todos, hablamos de las posiciones que me gusta jugar y cosas del fútbol", cerró el uruguayo, dejando en claro que ya se siente cómodo en Boca en sus primeros días como futbolista xeneize.