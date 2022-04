Juan Román Riquelme ya piensa en lo que serán los próximos pasos a seguir dentro del mercado de pases que se avecina y, un ex Boca que dejó un muy lindo recuerdo en los hinchas le hizo un guiño. ¿Volverá?

Dejó un buen recuerdo en los hinchas de Boca e ilusionó a todos: "Me gustaría volver"

Desde que Riquelme tomó las riendas del Consejo de Fútbol, siempre ha buscado poder repatriar a aquellos jugadores que vistieron la camiseta de Boca. Así fue como logró el retorno de Darío Benedetto, pero no es suficiente. Y ahora que se avecina el mercado de pases, el vicepresidente ya piensa en los movimientos que llevará a cabo.

A pesar de que estarán muy atentos a lo que pudiera suceder con el futuro de Exequiel Zeballos y Marcelo Weigandt, quienes están en los planes de diferentes equipos de Europa, también analizan las diferentes posibilidades que se presentarán de aquí en adelante.

Entre 2014 y 2015, Jonathan Calleri vistió la camiseta de Boca y le dejó un gran recuerdo a los hinchas, quienes constantemente viralizan el golazo que le marcó a Quilmes, en La Bombonera, de rabona. Y aquella tarde tuvo varios condimentos especiales: además del gol de antalogía, en el palco estaba Diego Armando Maradona, quien celebró desaforadamente, como así también se produjo el retorno de Carlos Tevez al fútbol argentino.

A lo largo de las últimas horas, el actual delantero de São Paulo recordó su paso por el club de La Ribera y se mostró muy contento por lo que logró con la azul y oro: "Fui muy feliz. La verdad que me agarró de muy chico y no terminé de disfrutar de lo que es el mundo Boca. Es hermoso, me tocó ganar títulos y, cuando la cosa anda bien, es el lugar más lindo para estar". Pero también se expresó con respecto a su futuro. Y encendió la llama de la ilusión.

"En ese momento, yo tenía el sueño de jugar en Europa y por eso me fui. Pero Boca es un club para disfrutarlo. Jugar en La Bombonera es un sueño realizado. Y en todo el mundo te preguntan qué es jugar en el club, ahí tomamos la dimensión de lo que es", enfatizó con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no fue lo único que indicó en Sport Center.

A los instantes, Calleri fue muy claro con respecto a un posible retorno a Boca. "El día de mañana, aunque sea un tiempito, me gustaría volver a ponerme la camiseta y ganar títulos. Es un club enorme", expresó el jugador que aún mantiene contrato con São Paulo, y el mismo caducará a fin de año. Si bien Riquelme puede ir a buscarlo en el mercado de pases que se realizará en junio, debería adquirir el pase a traves de una compra. De lo contrario, podrá negociar para que llegue en diciembre, con la ficha en su poder. ¿Volverá?