"Dije que no": Abbondanzieri explicó por qué rechazó jugar en el Real Madrid

Roberto Abbondanzieri es uno de los grandes ídolos históricos de Boca. El arquero estuvo 12 años en el club y ganó un total de 15 títulos con la camiseta azul y oro, lo que lo convierte en uno de los futbolistas con más vueltas olímpicas en el Xeneize. Pero además alcanzó un nivel inmejorable cuando llegó al pico de su rendimiento.

Su rendimiento fue tal que en 2006 lo compró el Getafe de España y pudo darse el gusto de jugar en Europa. Y ahí fue cuando recibió un ofrecimiento totalmente inesperado para él: lo quiso el Real Madrid. Sin embargo, el "Pato" terminó rechazando la propuesta y ahora explicó el motivo de su decisión.

En una charla durante el "Líbero Versus" (TyC Sports), le preguntaron por "un club en el que te hubiese gustado jugar". Y su respuesta fue clara: "En el Real Madrid. Y estuve cerca, en el 2007, 2008". ¿Por qué no se dio? "A mí me quiso llevar (Bernd) Schuster, pero de suplente... ¿Cómo hacés para tocar a (Iker) Casillas? Imposible...", explicó.

Casillas, uno de los grandes ídolos del club español, era una de las figuras del plantel y Abbondanzieri sabía que prácticamente no había chances de pelearle el puesto. "Entonces dije que no. Con 36, 37 años, prefiero jugar en el Getafe, que es lo que me gusta", aseguró el "Pato".