La derrota ante Deportivo Cali en el arranque de la Copa Libertadores cambió el panorama en Boca. El equipo volvió a jugar mal y eso vuelve a poner a Sebastián Battaglia en el centro de las críticas. Muchos hinchas ven como responsable al director técnico de este flojo nivel futbolístico y cada resultado negativo profundiza esta situación.

Hugo Gottardi, exayudante de campo de Miguel Ángel Russo, opinó sobre el presente del Xeneize y se animó a apuntar contra el consejo de fútbol. "El Consejo elige a los jugadores pero no se sabe si el técnico los quiere o no, o si de acuerdo a cómo va a jugar el equipo, me sirven esos jugadores. Por ahí yo estoy preparando un 4-4-2 y el Consejo me está armando todo para un 4-3-3. Condicionan al técnico", disparó.

"No sé si le están armando el equipo, pero, mirando desde afuera... Battaglia dirigía la Reserva, ¿no? Y ahí tenía al pibe Vázquez. Para mí lo quiere poner, porque es jugador de él y lo conoce muy bien, pero está Benedetto y si no lo pone, ¿para qué lo trajeron?", insinuó Gottardi. Y agregó: "No puede poner a un pibe por una figura. Si Battaglia no pone a Benedetto, lo echan".

En este sentido, Gottardi le dio un consejo a Battaglia en su charla con "Crack Deportivo": "Al primero que van a echar no va ser al Consejo, sino a Battaglia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que morir con la suya, tenés que sacar a quien tengas que sacar y poner al que tengas que poner, porque la cabeza que se va es la del entrenador". "No tiene que esperar a ver lo que hace, o a ver lo que pasa. En el fútbol no hay proyectos, mandan los resultados. Vos perdés tres partidos y ya te piden la cabeza", cerró.