Todo comenzó cuando Martín Aráoz, representante de Frank Fabra, mencionó que tiene ofertas de varios clubes del exterior por el lateral izquierdo. La respuesta del consejo de fútbol de Boca llegó por medio de Jorge Bermúdez, quien dijo que no conoce al agente.

"Acabamos de firmar una renovación de contrato de Fabra con José Costanzo, tenemos su nombre oficial como representante de Frank. No tengo el placer de conocer al Sr. Aráoz, no tengo relación y desde el Consejo no hemos recibido ninguna comunicación de ningún club de su parte", fue la versión del "Patrón".

Aráoz, molesto, salió a responderle con todo en TyC Sports: "Nosotros somos los representantes de Fabra desde mitad del año pasado más o menos, le mandé varios mensajes a Bermúdez y no me contestó". "Bermúdez nombró a otras personas y eso perjudica nuestro trabajo, estamos trabajando con algunos clubes y ven o escuchan eso, y hasta nos puede hacer quedar mal a nosotros", agregó el representante.

"El contrato está registrado en AFA y en redes sociales, también Fabra expresando que está con nosotros. Por eso me llama la atención. A lo mejor a Bermúdez le contaron otra historia, pero al nombrar a otra persona realmente nos perjudica. Somos nosotros y estamos a disposición para lo que quieran", explicó el agente de Fabra.

Aráoz incluso señaló que habló con Marcelo Delgado hace poco tiempo: "Le comenté la situación, le pregunté que querían hacer con Fabra y me respondió, todo perfecto. Pero más allá de eso, creo que lo más fácil es llamar por teléfono a Fabra y decirle '¿Quién es tu representante?'. Creo que alguien del club lo hizo, por eso me llama la atención lo de Bermúdez".

"Trabajamos para el bien de todos, queremos que a Fabra le vaya bien y también a Boca, porque si le va a bien a Fabra le va a bien a Boca. Si se logra una oferta, lo va a decir Boca, pero realmente lo que dijo Bermúdez no es cierto y nos perjudica", sentenció el representante.