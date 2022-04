Durísima revelación de un ex Boca sobre su salida del club: "Había un clima caliente y me escapé"

"No había un buen ambiente y se notaban las diferencias que existían entre Riquelme y Palermo, que eran estrellas, dos futbolistas que tenían un ego muy grande dentro de Boca". Con esa fuerte frase, Luiz Alberto definió su estadía en el Xeneize, que solo duró cuatro meses, en los que disputó siete encuentros oficiales.

"No fue una buena experiencia venir a jugar a Boca, una pena", se lamentó el exfutbolista en su charla con Infobae. "Porque, mas allá de que no estaba preparado físicamente para hacer mi juego, vine con muchas expectativas y entusiasmo de jugar en el equipo más importante de Argentina. Fue un momento muy complicado por haber estado tanto tiempo sin jugar y por el mal clima que había en el plantel", explicó.

¿Por qué se quiso ir? El exdefensor lo explicó: "A los cuatro meses de haber llegado fui a hablar con los dirigentes para pedirles irme de Boca y volver a Brasil con mi familia. Rescindí mi contrato que era por un año. Había un clima caliente y no me sentía cómodo". "Cambiaron al entrenador a los dos meses de haber llegado y este nuevo no me tuvo en cuenta, ya que tenía su equipo formado y no contaba conmigo. Yo todavía tenía mercado en Brasil y decidí rescindir mi vinculo", sostuvo.

"Los cuatro meses que viví en Boca fueron los más difíciles de mi carrera, porque en los demás equipos de mi carrera yo no pedí salir, pero en Boca sí, escapé del club. No me sentía cómodo. Salía del entrenamiento, me iba a mi domicilio y me quedaba ahí, no hacia otra cosa y por eso me sentía mal", aseguró Luiz Alberto.