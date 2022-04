¿Cómo sigue la historia en Boca? Sebastián Battaglia anunció que no quiso renunciar y Jorge Bermúdez explicó que lo respaldan en este momento, a pesar de que reconocen que el equipo debe mejorar. ¿Cómo está la interna ahora mismo en el club? ¿Le pusieron un plazo al actual entrenador?

El periodista Diego Monroig explicó en "ESPN F90" lo que pudo averiguar de la situación. "No hubo plazos pero la sensación que quedó en el aire es de partido a partido. 'Sentido común', es lo que me dijeron. A partir de ahora será funcionamiento, imagen y ver lo que pueda llegar a dar el equipo", manifestó el cronista.

De todos modos, Monroig aclaró: "Si, llegado el momento, Boca vuelve a tropezar con una imagen negativa, el consejo será el que tome la decisión cuando lo crea necesario". Por otro lado, comentó un detalle importante: "De acuerdo a lo que pude averiguar, cuento. dónde creo que está la diferencia entre dónde está parado el consejo y dónde Battaglia".

"Battaglia cree que hay elementos y que tiene recursos para dar vuelta esta historia. Alguien me dijo: 'Si en 36 partidos no pudo, qué vemos o de dónde nos agarramos para creer que ahora sí'. Entonces ahí es donde no se ponen de acuerdo", sostuvo el periodista. "Creo que todo el mundo se pregunta más o menos lo mismo", remató Sebastián Vignolo.