Boca está en la ardua búsqueda de un entrenador tras lo que fue la salida de Hugo Ibarra. Si bien desde el Consejo de Fútbol confirmaron que será Mariano Herrón quien dirija frente a Barracas Central y también contra Monagas, en lo que será el debut por la CONMEBOL Libertadores, quieren un DT que nada tenga que ver con el riñón azul y oro.

Aparecieron diferentes nombres, y para todos los gustos. Así como Gerardo Martino rechazó a la propuesta del Xeneize, la misma respuesta fue la que otorgó Facundo Sava. Pero también surgió la chance de contratar a José Néstor Pékerman, Alexander Medina y Jorge Sampaoli. Pero a Juan Román Riquelme le interesa contratar a Diego Martínez, el actual director técnico de Tigre.

Más allá de que Boca todavía no se comunicó con Martínez ni con el Matador de Victoria, a Riquelme le llegaron dos postulaciones que no buscó. Por un lado, fue Ricardo Caruso Lombardi quien admitió que se no tiene ningún tipo de tapujo si es que le llega la propuesta desde el Consejo de Fútbol. Pero también apareció la figura de un ex futbolista del club.

A través de su cuenta de Instagram, fue Pablo Migliore quien compartió un posteo y le tiró la pelota al Consejo de Fútbol: "Los conocimientos técnicos los poseemos todos quienes tenemos título habilitante. Podríamos decir que esa es la parte teórica, la parte práctica es conocer el club y su gente. Ese requisito no todos lo pueden completar", comenzó. Pero no se quedó allí.

"Muy pocos somos los que conocemos la intimidad del club y del sentimiento del hincha, yo soy un privilegiado que puedo disfrutar de saber de qué se trata. Después hay que ver si puedo sostener la armonía de grupo, creo que carácter para eso no me falta", continuó el ex arquero del Xeneize. Y también añadió que "mi único compromiso sería con Boca y con la verdad. Yo no tengo problema en hablar de fútbol con Román, con Chicho (Serna), con Ameal, con quien sea. Es más, me parece lógico que el DT explique a las autoridades del club por qué toma las decisiones. Eso sí, el grupo debe saber que las decisiones son del DT y son parte de sus convicciones".

Migliore viene de tener un paso por Fénix, equipo de la Primera B Metropolitana, donde solamente dirigió 5 partidos y, casualmente, fueron todos con una derrota. A raíz de estos números, y su corta experiencia, los hinchas de Boca no están de acuerdo con que exista un contacto por parte de los directivos para con el ex arquero. ¿Qué hará Riquelme?