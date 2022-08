El candidato a presidente de Boca que sueña con tener a Palermo: "Me encantaría"

Ya lo dijo Juan Román Riquelme en varias oportunidades: el 2023 será un año fuerte para el Mundo Boca por las elecciones. La gestión que encabeza el ídolo junto a Jorge Amor Ameal volverá a presentarle una propuesta a los socios para diciembre del año próximo y muchas cartas entrarán en juego para intentar tomar las riendas del club.

En la vereda de enfrente estará Andrés Ibarra, precandidato por el macrismo en el Xeneize y la apuesta principal del expresidente de la Nación para volver a entrar a la política del conjunto de La Ribera. "El hincha debe diferenciar el héroe futbolístico y la calidad futbolística respecto del dirigente", había declarado tiempo atrás el ex ministro de modernización.

Con la intención de ganarse el voto de los socios de Boca, Ibarra anhela poder contar con uno de los máximos ídolos de la historia de la institución. "Me encantaría que Martín Palermo trabaje con nosotros", confesó el precandidato a presidente del Xeneize en diálogo con Super Mitre. ¿La carta ganadora?

Además de hablar de propuestas, Ibarra no se olvidó de pegarle a la actual gestión. "Hay que recuperar la mística que teníamos en la época de Mauricio Macri. Hoy no tenemos nada de eso, hay una dirigencia partida. Riquelme está teniendo un pésimo manejo del club", declaró el precandidato que también criticó el modelo del Consejo de Fútbol: "No estoy de acuerdo. Tiene que haber una línea clara para que el DT trabaje tranquilo". Comienza una época caliente.