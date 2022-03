Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como "Coscu", es uno de los streamers más populares de Argentina. Su carrera como influencer creció tanto en los últimos años que derivó en su amistad con varios de los jugadores del seleccionado nacional. Incluido Lionel Messi, quien lo invitó a su casa de Barcelona el año pasado.

Por su buena relación con el plantel, la AFA invitó a Coscu a ver el partido ante Venezuela en La Bombonera. Ya había estado en el Monumental y ahora pudo conocer el estadio de Boca. Y se presentó en uno de los palcos acompañado por otros artistas argentinos como Bizarrap, Duki y Rusher King.

En su primer stream luego del partido, Coscu respondió preguntas de sus seguidores. "¿Qué me pareció La Bombonera? Me pareció muy buena, muy piola. Igual el Monumental también me gustó. Pero La Bombonera tuvo magia", sostuvo el influencer. Y aclaró: "Lo de los parlantes que dicen... Yo no escuché ningún parlante, la verdad. Les voy a ser sinceros. Y eso que soy de Racing. Yo escuché a La 12 y literalmente cantaron todo el partido. Piola, me cayeron bien".

De todas maneras, Martín comentó que hubo momentos donde se escucharon cantitos para Boca, pero lo consideró normal. "Lo que sí, obviamente en algunas partes del partido se pusieron a cantar canciones de Boca, no les importó nada. Pero proponían como loco cantando... En algún momento cantaron canciones de Boca, no todo el tiempo. Yo los tenía a la derecha y se escuchaba. Cantaban de Boca, no les importaba nada a los 'pedas'", señaló.