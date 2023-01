Boca igualó frente a Independiente en un aburridísimo encuentro que se llevó a cabo en la provincia de San Juan, donde ambos equipos tuvieron su primera presentación del año. Pero más allá de lo pobre que fue el desarrollo de los 90 minutos, en La Ribera hubo un motivo para festejar: el regreso de Exequiel Zeballos.

El Changuito había sufrido una durísima lesión en agosto pasado, cuando Milton Leyendeker lo fracturó en el partido correspondiente a la Copa Argentina donde Boca derrotó a Agropecuario de Carlos Casares.

Tras una larga recuperación, Zeballos pudo disputar 10 minutos sobre el final de la igualdad ante el Rojo, y se lo notó muy contento por la oportunidad después de tanto sufrimiento. "Estoy agradecido con la gente que me da un cariño por demás. No soy nadie todavía y aún así la gente me quiere un montón, eso me hace dar que tengo que seguir trabajando y darles muchas alegrías", expresó el futbolista una vez que finalizó el partido. Pero el que le puso un freno fue el entrenador, Hugo Ibarra.

En plena conferencia de prensa, el Negro fue determinante: "Tenemos que llevarlo de a poco. No aceleraremos los tiempos porque todavía esta en recuperación y buscando su nivel, que lo encontrará a medida que sume minutos", manifestó Ibarra. El Changuito volverá, pero de a poco.