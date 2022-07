El detalle en la presentación de Izquierdoz en Gijón que no pasó desapercibido

Tras concretarse su salida de Boca hace escasos días, esta tarde Carlos Izquierdoz hizo un sentido posteo en el que se despidió en las redes sociales del Xeneize. Ya en España desde el pasado fin de semana tras marcharse de Argentina luego de cuatro años en la Ribera, Cali tendrá su primera experiencia europea a sus 33 años.

"Llegó el momento de despedirme. Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y hoy le estoy dando un cierre. Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así. Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mi, postergando otros sueños personales o a veces priorizando al club por la familia", fue parte del comunicado que redactó Izquierdoz en su cuenta de Instagram para despedirse definitivamente de Boca. Ahora, será nuevo jugador del Sporting Gijón de la segunda división de España.

En este equipo estará cedido a préstamo hasta diciembre y luego, cuando su contrato con el Xeneize expire, firmará como agente libre. Sin embargo, desde este club español no se olvidaron de su inmediato pasado por Boca, ya que en el video de presentación oficial del defensor como refuerzo directamente apareció escrito el nombre de La Bombonera, junto con una gigantografía del estadio xeneize.

Junto a esto, se encontraba la camiseta del Gijón colgada y luego de la primera toma en ese plano donde se mostraba el banner xeneize, se lo vio a Izquierdoz posando con la pilcha rojiblanca a rayas verticales del conjunto asturiano junto con la frase "bienvenido Cali".

De esta forma, Carlos Izquierdoz jugará por primera vez en Europa y será este su quinto club tras sus pasos por Atlanta, Lanús, Santos Laguna y Boca, equipo del que se despidió y en donde completó 146 partidos, fue capitán y ganó 5 títulos. En Gijón, la expectativa por su arribo es total.