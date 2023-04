A lo largo de los últimos meses, en más de una ocasión se visibilizaron diversas críticas y cuestionamientos por parte de Mario Pergolini a la actual dirigencia de Boca. Después de presentar su renuncia en marzo de 2021, siempre acostumbró a disparar contra las decisiones de Juan Román Riquelme, principalemente.

Después de que se produjera la contratación de Jorge Almirón, el ex conductor de Caiga Quien Caiga disparó con total firmeza por la decisión que había tomado el Consejo de Fútbol, y lo hizo por medio de sus redes sociales. Y si bien no volvió a manifestar su malestar, quien se encargó de cuestionarlo fue el mandamás boquense, Jorge Amor Ameal.

En medio de una charla con TyC Sports, donde habló de todo, Ameal se refirió a las acciones de Pergolini. El presidente del Xeneize fue contundente, y se mostró muy enojado con el dueño de Vorterix, sobre todo porque fue parte de la fórmula que lidera actualmente al club de La Ribera.

"Me molesta que Pergolini critique. Estuve 45 minutos tratando de convencerlo para que siguiera. Cuando él habla, se nota que ya no está en Boca", enfatizó Ameal. Y añadió: "Después de esa situación, no lo vi más. Me parece una buena persona, pero me parece muy mal cuando critica, y de la manera en que lo hace, porque fue dirigente".

Además, el presidente de Boca se refirió a lo que serán las próximas elecciones, donde bancó la postura del máximo ídolo de la historia del club: "Si me escucharon en la campaña anterior, lo dije toda la vida, Riquelme va a ser presidente de Boca, no me cabe duda. Obviamente que lo voy a votar", enfatizó.