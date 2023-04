A través de sus redes sociales, uno de los hijos del ex DT e ídolo de Boca liquidó al Pipa y pidió que se haga una reestructuración del plantel que hasta hace pocas semanas dirigía su padre. Luego, borró su cuenta.

Está a la vista que el presente de Boca no es bueno. Pese al cambio de entrenador con la llegada de Jorge Almirón y la salida de Hugo Ibarra con el interinato de Mariano Herrón en medio, el Xeneize sigue sumando resultados negativos y el contexto no mejora. Con tres derrotas al hilo y seis en total en los 12 partidos del campeonato, el club de la Ribera no levanta y los hinchas se empiezan a impacientar tanto en La Bombonera como en las redes sociales.

En las últimas horas, quien estuvo como principal foco de las críticas fue Darío Benedetto, ya que entre su mal momento con el arco rival y su rol de referente del plantel los hinchas le piden más que al resto de los jugadores y de momento no ha estado a la altura en este semestre sin haber sumado goles en la Liga ni en el debut en la Copa Libertadores. Y entre los detractores virtuales que aparecieron contra el Pipa, se encuentra de manera sorpresiva uno de los hijos del "Negro" Ibarra, quien hace menos de un mes dejó de ser el DT de Boca y del propio Benedetto.

Juan Ignacio Ibarra, quien en Twitter usaba el nombre de perfil "@MiPasionCABJ", arremetió sin filtro contra el 9 de Boca días atrás contradiciendo una declaración de Benedetto sobre la Copa Libertadores, en donde el hijo del ex DT e ídolo xeneize atacó citando la frase del Pipa: "Boca va a ganar la Copa el día que vos y un par más, que todos sabemos quiénes son, se vayan. Sigo sosteniendo la misma opinión sobre este tipo desde lo que hizo contra Corinthians. Pero bueno, todavía estoy esperando a que me cierre la boca este vende humo". Y esto no fue todo.

Luego de la derrota ante Estudiantes del pasado sábado, Juan Ignacio Ibarra volvió a criticar a Benedetto en la red social del pajarito sin nombrarlo, y allí también fue duro con el Consejo del Fútbol: "Hay que limpiar a más de la mitad del plantel y Riquelme tiene que rajar al Consejo. El que tiene tatuada la cabeza encabeza el grupo de los que hay que rajar", expresó en un tuit, donde también le hizo un pedido a Riquelme.

Siguiendo por este petitorio al Vice xeneize, el joven expresó: "Román, limpiá jugadores porque te limpian a vos en diciembre", junto con un análisis del partido donde expresaba que Valentín Barco demostró ser más que Frank Fabra y Agustín Sandez y que Valentini era mejor que Bruno Valdez. Lógicamente, todos sus dichos tomaron fuerte repercusión en el Mundo Boca, por lo que el hijo de Ibarra decidió cerrar su cuenta de Twitter en la que tenía fotos con el "Negro", su padre. Cabe destacar que Ibarra tiene otro hijo, más joven (Thiago), que se encuentra en inferiores de Boca.