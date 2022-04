El jugador de Always Ready que fue expulsado por una patada a Fabra acusó al árbitro de "localista"

Sobre el final de la primera parte, se generó un conflicto en el partido entre Boca y Always Ready. Frank Fabra tenía la pelota y Rodrigo Ramallo no solo le dio una fuerte patada sino que también le dio otra en la cara. Eso derivó en una serie de empujones entre ambos equipos.

El árbitro resolvió expulsar al jugador boliviano y así condicionó al equipo visitante para el complemento. Finalmente fue triunfo del conjunto azul y oro por 2-0, pero Ramallo se quedó con la bronca por la acción y la expulsión que recibió.

"Creo que ya vieron la jugada, no fue con ninguna intención. Sí el movimiento al momento que sacaron con la mano el jugador. Fue el impulso que me hizo quizá lastimarlo", explicó el futbolista sobre la acción. "Según yo no llegué a tocarlo de lleno. Ya está, ya tomó la decisión del árbitro", agregó.

Pero eso no fue todo, también deslizó: "Quizá podía haber tomado otras decisiones más por las agresiones después de los jugadores de Boca. Localistas, por lo visto, los árbitros. Pero es Boca". "Nosotros sabremos lo que tenemos que hacer en nuestra casa en los siguientes partidos. Ya esperando que se pueda hacer una apelación para que solo me den un partido", sentenció Ramallo.