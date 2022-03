El "Pipa" estará ausente en el encuentro entre Boca y Huracán por problemas familiares y casi instantáneamente los hinchas hicieron viral a un particular jugador del plantel en las redes sociales.

A escasas horas del reencuentro entre los hinchas de Boca y el equipo en La Bombonera tras casi un mes entre encuentros de visitante y la localía en el estadio de Vélez, el Xeneize tuvo una noticia de último momento con la ausencia confirmada de Darío Benedetto por un problema familiar.

El 9 de Boca fue desafectado de la concentración del partido frente a Huracán porque sufrió el fallecimiento de su abuela y se marchó del Hotel Continental -donde se encontraban los convocados por Sebastián Battaglia para el duelo de esta tarde ante el Globo- para estar con su familia en este difícil momento.

Con la baja de Benedetto sobre la hora cuando incluso iba a ser titular, el entrenador de Boca aún no confirmó quien lo reemplazará pero no saldría de Nicolás Orsini o Luis Vázquez. Pero, lo que sí es algo confirmado es que en la concentación lo sustituirá Norberto Briasco, quien a pesar de haber recibido el alta médica la última semana y que podía estar a disposición no había formado parte de la delegación por decisión táctica.

Sin embargo, de última hora el nacionalizado armenio se metió en la convocatoria para reemplazar al Pipa y es por eso que "Beto" se volvió tendencia en las redes sociales en las horas previas al partido con Huracán. Además, Briasco es ex jugador del conjunto de Parque Patricios, por lo que también fueron algunos los que especularon con una hipotética ley del ex en caso que ingrese y anote.