En la dirigencia de Boca suelen pensar en diversos nombres de extrema jerarquía para que se pongan la camiseta azul y oro, ya que el objetivo principal de la institución está puesto en la CONMEBOL Libertadores. Este tipo de situaciones se dio desde que Juan Román Riquelme lidera al Consejo de Fútbol, como así también con la última Comisión Directiva que estuvo al frente de la planificación futbolística.

Así como también soñaron con poder incorporar a Edinson Cavani o Arturo Vidal, en el Xeneize se habían puesto en contacto con un futbolista que integra el plantel de la Selección Argentina, y que tiene serias chances de viajar hacia Qatar para disputar la cita mundialista. Sin embargo, hubo una complicación.

En las últimas horas, y con motivo de despejar el rumor, Gerónimo Rulli manifestó que tuvo la chance de ser el arquero de Boca. A pesar de que está muy ligado a Estudiantes de La Plata, no tuvo pelos en la lengua y detalló las razones por las que su arribo al club de La Ribera se truncó. "Sí, pero era muy difícil sacarme de Real Sociedad. Tenía ganas de volver al país, no estaba pasando un buen momento personal y quería estar cerca de la familia. Tenía ganas de jugar en Argentina un tiempito", indicó.

Asimismo, Rulli también añadió que cruzó diversos mensajes de WhatsApp con un ídolo del Xeneize para ponerse la camiseta azul y oro: "Hace un tiempo me llamó Guillermo Barros Schelotto. Siendo sincero, estaba dispuesto a volver porque también no pasaba por un buen momento personal", explayó el actual guardameta de Villarreal CF en diálogo con Líbero VS. Y si bien no le cerró la puerta, confesó que en el futuro buscará retornar al país, pero para vestir la camiseta del equipo que es hincha, Estudiantes de La Plata.