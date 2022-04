Boca está metido en una complicada situación futbolística. El equipo no funciona a pesar de los cambios y encima los resultados no se dan. El panorama no solo expone a Sebastián Battaglia sino también a los futbolistas. ¿Cómo se sale de esta situación? Jorge Bermúdez habló al respecto.

"Confiamos plenamente en nuestro plantel, pero sabemos que tenemos que mejorar. Sabemos que de esta manera va a ser complicado", mencionó el "Patrón". "También entendemos que, si se solucionan cosas futbolísticas, recuperamos lesionados y a los suspendidos, vamos a tener un equipo que va a competir. Como cuando jugamos con el máximo rival, que podíamos competir y ganar. Estoy competido que el equipo va a competir", agregó.

En su charla con TyC Sports, el integrante del consejo de fútbol dio su receta para superar la crisis. "Creyendo en la idea, siendo mucho más sólidos, teniendo más huevos. A veces pasamos malos momentos por desajustes que tenemos. Lo más importante es que se tiene que cambiar con los jugadores que tenemos. Ellos saben que lo tienen que hacer. Están fuertes y quieren revertir la situación", manifestó.

Además, les envió un mensaje a los jugadores: "Hasta que no sean máquinas, van a tener que trasladar al campo todo lo que trabajan en la semana. Es un conjunto de situaciones que todos tenemos que asumir. Es el mundo Boca. Si esto pasara en otro club, seguro nadie lo comentaba". "Claro que hay responsabilidades, que son compartidas. Estamos pendientes de que tomen el mejor nivel y las cosas empiecen a fluir. Nada garantiza que por traer buenos jugadores se van a armar buenos equipos. Entendemos la presión. No vamos a perder la fe en los jugadores y cuerpo técnico", cerró.