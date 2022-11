Tras la derrota de Boca ante River en la final de la Copa Libertadores 2018, la comisión directiva buscó a Nicolás Burdisso y le dio el puesto de director deportivo. Para el 2019, el dirigente pensó en Gustavo Alfaro como director técnico y el "Profesor" aceptó el desafío. Ambos se fueron a fin de ese año tras la victoria de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme en las elecciones.

Pasó el tiempo pero la relación de lealtad entre Alfaro y Burdisso se mantuvo. Este año, el "Lechuga" confesó: "Yo lo hablaba hace poquito con Nico Burdisso, esa sensación de habernos quedado a mitad de camino. Porque era muy poco lo que le faltaba a Boca de detalles".

"Se había hecho un scouting muy grande de chicos jóvenes, teníamos muchos que ya venían trabajando con nosotros. En un momento Nico me dice: ‘A mi me gustaría que vos tengas talento fresco para trabajar’. Yo me di cuenta en Ecuador lo que es talento fresco", comentó el DT. Ahora Alfaro atraviesa un gran momento en su carrera, tras ganar el partido inaugural del Mundial 2022.

Ecuador superó a Qatar por 2-0 y se ilusiona con meterse en octavos de final de la Copa del Mundo. Tras el gran rendimiento del conjunto ecuatoriano, Burdisso felicitó públicamente a Alfaro. "Aplausos, Míster", escribió Nico en su cuenta de Instagram junto a una foto con el entrenador.