Luego del escándalo entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el partido contra Racing, Boca debió enfrentarse a Rosario Central por Liga Profesional sin dos de sus mejores jugadores debido a la sanción de dos encuentros que se les aplicó. Esto obligó a Hugo Ibarra a mover fichas en el equipo y no hubo respuestas en la noche del miércoles: fue empate sin goles en La Bombonera.

El único de los protagonistas del incidente en hablar con los medios fue el zaguero peruano, quien accedió a dialogar con un diario de su país y expresó su malestar por la suspensión que arrastra. "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar", sentenció Zambrano para Trome.

Pipa, en tanto, solo decidió realizar algunas publicaciones en redes sociales sin hacer referencia a lo ocurrido y estuvo presente en el "Templo" durante la igualdad del Xeneize contra el Canalla. Allí se lo vio junto a Exequiel Zeballos, quien llegó con muletas tras la operación en su tobillo, y Benedetto publicó una foto juntos durante el jueves.

"Todo pasa y no pasa nada", escribió el delantero de Boca a través de sus historias de Instagram con un mensaje ambiguo que puede interpretarse como un afecto para su compañero tras la fractura que sufrió por Copa Argentina o bien la situación que atravesó con Zambrano el pasado domingo en Avellaneda. Sin chances de jugar contra Defensa, Pipa reaparecería contra Atlético Tucumán como local.