En el post partido donde Boca hizo de local en la cancha de Vélez se encontró un objeto particular de un hincha que no tardo en hacerse viral para dar con el paradero del dueño.

Boca le ganó muy bien a Rosario Central por 2 a 1, y fue sobre todo en el segundo tiempo donde se vio un gran nivel, ya que Sebastián Battaglia hizo un cambio táctico que resultó clave: sacar a Salvio por Ramírez, abandonando así el 4-3-3 por el 4-3-1-2 con Benedetto y Villa en la ofensiva y Pol Fernández de enlace.

El partido tuvo que disputarse en el José Amalfitani para que La Bombonera siga con su proceso de recuperación del césped luego de las reformas del drenaje, por lo que los hinchas de Boca deberion trasladarse a Liniers, habiendo tenido 35.000 lugares disponibles en el estadio de Vélez.

Entre todos esos espectadores del Xeneize que colmaron el campo mundialista del límite entre Capital Federal y la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, hubo uno de los hinchas que perdió su alianza de matrimonio de oro, y así como alguien lo extravió, hubo una fanática de Boca que fue a la cancha y lo encontró.

En un acto de caridad, no dudó en publicarlo al instante en Twitter para dar con el paradero de quien realmente pertenece. Rápidamente, la publicación alcanzó los 15mil retuits y sobre pasó los 30mil me gusta, haciéndose un gran viral. A esta altura, aún no se notificó de haberse encontrado el dueño del anillo, pero con la viralización del mismo, probablemente no tarde en aparecer.