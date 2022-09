Marcos Rojo fue expulsado frente a River y la AFA determinó que su sanción sea de solo una fecha. A pesar que de vio la roja directa, la resolución del Tribunal de Disciplina fue darle una jornada de castigo al capitán de Boca, lo que generó algunas quejas en redes sociales de parte de hinchas rivales.

"¿Te llamó la atención que le dieran solamente una fecha a Rojo?", le preguntaron a Diego Dabove, DT de Huracán. "No, no... Hoy en día no llama la atención nada, la verdad... Pero hay que estar tranquilos y enfocarse en lo propio", respondió el entrenador del equipo que visitará al Xeneize este lunes.

Por su parte, David Garzón, presidente del "Globo", reconoció que preguntó el motivo de la sanción en la AFA "porque es un jugador importante". "Pregunté, pero no me metí. Respeto a los organismos y al Tribunal de Disciplina. Simplemente pregunté, porque quería saber si Rojo podría jugar contra nosotros", sostuvo.

Sobre el partido, Garzón aseguró: "Boca es un gran equipo, con muchos jugadores de jerarquía, pero creo que todo está muy parejo. Es muy difícil decir hoy cuál es el mejor equipo. Cualquiera que agarre una racha y gane dos o tres partidos seguidos se va a prender ahí arriba. No hay un equipo que marque una gran diferencia con el resto".