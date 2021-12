¿Qué pasará con Edwin Cardona? El mediocampista de Boca termina su contrato a fin de año pero todavía no sabe a dónde jugará en el 2022. El Xeneize ya descartó la posibilidad de usar la opción de compra que tenía y Tijuana, el club dueño de su pase, sigue a la espera para definir el futuro del colombiano.

Jorge Alberto Hank, presidente de la institución mexicana, se refirió al tema. "Todavía no se define exactamente qué va a pasar. Él tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y tenemos que ver qué posibilidades hay para que se incorpore a Tijuana nuevamente y cumpla su contrato o que sea transferido a otro lugar", explicó.

"Boca tenía una opción de compra que se venció el 30 de noviembre. Hubo clubes de Argentina y el resto del mundo que preguntaron por él. Hay posibilidades de que regrese a Tijuana también", sostuvo el dirigente en una charla con "ESPN F90"

"No nos han dicho nada de un nuevo préstamo. Es difícil decir sí o no de entrada sin escuchar las condiciones. Estamos abiertos al diálogo pero no nos han dicho nada todavía", sostuvo el presidente de Xolos. Y mencionó a La Academia: "Racing puede ser uno de esos pero no puedo decir exactamente cuál sí y cuál no".

"Realmente tenemos que saber el interés de algún equipo. En su momento nos van a contactar y en ese momento se hablará. Es difícil decir si se puede ir a préstamo o no. Pero estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta con cualquier club del mundo", cerró Hank.