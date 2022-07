El primo de Vidal contó un detalle que ilusiona a todo Boca: "Arturo me dice..."

Cada información o guiño sobre Arturo Vidal sirve en estos momentos para que todos los hinchas de Boca alimenten su ilusión. La situación es clara: el chileno ya tiene una propuesta de parte del consejo de fútbol y tomará una decisión sobre su futuro en los próximos días. Mientras todos esperan, el primo del futbolista contó un detalle.

Gonzalo Vásquez habló en Radio La Red y reveló que cree que Vidal terminará poniéndose la camiseta azul y oro. "Creo que hay un 70, 80% de que se haga lo de Boca. La semana que viene debería resolverse. Arturo me dice que sería muy importante para él jugar en Boca, él siente que sería muy bueno para su carrera", manifestó.

"Arturo le tiene un gran respeto a Juan Román por su trayectoria y se emocionó con su llamado, se puso contento. Román es un Dios del fútbol", contó el primo de Vidal. Y agregó: "Me imagino a Arturo barriendo, haciendo un tacle y La Bombonera viniéndose abajo. Boca es un club gigante y me encantaría que llegue al club".

Gonzalo avisó que el mediocampista no está pensando en lo económico. "El tema contractual lo sabe su representante. Flamengo le tiró piropos, guiños, no sé qué tan serio será eso. No le interesa el dinero, sino se iría a Qatar o a EE.UU", destacó. ¿Se dará lo que dice el primo de Vidal?