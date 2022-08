Este miércoles a las 21:30, Boca recibirá a Rosario Central y el partido tiene un condimento más que especial. Carlos Tevez regresará a La Bombonera como director técnico del "Canalla" y el club ya le prepara un homenaje al ídolo. Pero, además, los hinchas ya tienen un recibimiento especial para el "Apache".

Este martes, Carlitos palpitó el cruce. "Es muy difícil para mí tratar de defenderme todo el partido. Sabés que Boca tiene jugadores donde te sacan a uno o dos jugadores con muchas facilidades. Si planteás un partido solamente en defender te va a ser imposible ganarlo. Si te digo lo que tengo pensado no es estrategia", mencionó.

Consultado por la gente, Tevez expresó su cariño por todos ellos. "No me sorprende nada de la gente de Boca. Yo siempre voy a estar agradecido porque me dieron todo. No me sorprende nada de cómo me van a recibir en mi casa. Es algo que uno tiene. Hoy me debo a Central, estoy muy feliz en Central y vamos a hacer lo posible para llevarnos un buen partido", indicó.

Mientras tanto, en las redes sociales ya aparecieron imágenes de cómo será el recibimiento de los hinchas de Boca. A la ovación que se viene le sumaron varios mensajes: hay fotos de pasacalles y pintadas dedicadas al último gran ídolo del club.