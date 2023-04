Andrés Cubas, Alejandro Romero Gamarra, Hector David Martínez, o Nestor Ortigoza en su momento, son algunos de los tantos nombres de jugadores argentinos con raíces paraguayas, que tras no tener oportunidad en la Selección Argentina deciden iniciar su recorrido internacional con el selectivo paraguayo.

Con un entrenador argentino, como lo es Guillermo Barros Schelotto, quien estará al mando para las Eliminatorias Rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, se abren las puertas para otros jugadores argentinos con raíces paraguayas para poder ser citados en las próximas fechas FIFA, una vez que logren obtener la nacionalidad.

En diálogo con Universo 970 AM de Paraguay, el Mellizo confesó que tiene en carpeta para sumar a las convocatorias a Agustín Sández, el lateral izquierdo, quien tras la lesión de Fabra se ganó un puesto como titular. “Sabemos que Sández es hijo de paraguayos y está tratando de nacionalizarse“, confesó.

Además, agregó que “todo hijo de paraguayo y que desee jugar por la Albirroja, bienvenido sea, son ellos los que tienen que dar el paso, no somos nosotros los que tenemos que ir buscando”. Hace un año, el ex DT de Boca, tuvo contactos con Aaron Molinas, jugador que pertenece al Xeneize, a préstamo en Tigre, para sumarlo a su selección, algo que no terminó sucediendo.