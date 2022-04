Todas las alarmas se encendieron en el mundo Boca. El jueves por la mañana, en Puerto Madero, Eduardo "Toto" Salvio fue el protagonista de un hecho que generó un gran repudio en la sociedad. Captado por cámaras de seguridad, el volante del Xeneize atropelló a su ex pareja en una avenida del barrio porteño. Luego de que la noticia se hiciera pública, un video de Carlos Bianchi se hizo viral.

Magalí Aravena, ex de Salvio, hizo la denuncia en la policía y el hecho rápidamente llegó a los medios de comunicación. “La mujer manifestó que en momentos en los que se dirigía a hablar con su pareja, encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada la Sra. Aravena. El jugador se dio a la fuga”, dice el informe de la Policía.

El video de Bianchi que se hizo viral tras la denuncia a Toto Salvio

Con la noticia de Salvio girando en los medios, un viejo video de Carlos Bianchi tuvo las palabras justas para miles de usuarios de Twitter. ¿Qué dice el técnico más ganador de la historia de Boca? ¿Por qué Agustín Almendra también cayó en la crítica?

"Usted tiene que tener buenos jugadores, no fenómenos. Tienen que ser buenos e inteligentes. Si los jugadores son inteligentes, usted puede llegar a lograr grandes cosas. Ahora bien, si usted tiene muy buenos jugadores pero no son inteligentes, no va a poder lograr nada", dice Bianchi. Rápidamente los hinchas lo relacionaron con el tema Salvio.