Emocionó a más de uno: la particular foto que compartió un ex jugador de Boca que es muy querido por los hinchas

Los hinchas de Boca están ansiosos por lo que sucederá este domingo a las 19 horas, donde el conjunto de Battaglia visitará a River, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Pero a través de las redes sociales explotaron de emoción con la imagen que se viralizó de un jugador que dejó un enorme recuerdo en Brandsen 805.

A lo largo de la historia, el Xeneize tuvo muchísimos futbolistas que encandilaron a las tribunas y a todos los fanáticos del conjunto azul y oro. Incluso, más de uno tuvo ofertas desde el exterior y no se marcharon por el simple hecho de que no querían despegarse de los alambrados de La Bombonera.

Pese a la enorme distancia que hay entre Boca y Europa, en una pequeña parte de Italia hubo una cumbre entre dos jugadores que se volvieron a ver las caras después de muchísimo tiempo. A través de su cuenta de Instagram, Nahitan Nández compartió una foto en las calles de Cerdeña junto a Daniele De Rossi.

"Qué lindo reencontrarnos amigo, siempre es lindo verte. Ya vendrán tiempos mejores, ¡a seguir adelante!", escribió el mediocampista uruguayo que actualmente se encuentra defendiendo la camiseta de Cagliari. Minutos más tarde, De Rossi también compartió la imagen, pero lo hizo en su storie.

Por el momento, ninguno de los dos regresará a Boca, aunque fue el ex mediocampista italiano quien expresó su deseo de retornar al club de La Ribera, aunque ya sería en otra función: "Me gustaría tener una revancha como entrenador en Boca. Me encontré en Milán con el Flaco Schiavi y me dijo que lo tenía que esperar a él y a otros 5 ó 6 ex jugadores de Boca que estaban antes que yo, ja. Tengo tiempo, puedo esperar, soy joven. Todavía no tengo el papel para entrenar, estoy terminado el curso y mi experiencia arrancará en Roma. Pero si cruzo el océano otra vez, sería para ir a Boca", enfatizó hace un tiempo en diálogo con ESPN. ¿Lo logrará? Mientras tanto, ponen nostálgicos a los fanáticos del Xeneize.