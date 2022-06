Este lunes se confirmó que Eduardo Salvio no seguirá en Boca y se irá en condición de libre. Y no solo eso: ya tiene club, Pumas de la UNAM. Ante esta situación, el consejo de fútbol tiene claro que deberá salir al mercado para buscarle un reemplazo. Y el primer nombre que apareció es el de Diego Valoyes.

El delantero de Talleres de Córdoba surgió como la primera opción del Xeneize para ocupar el lugar del "Toto". Pero Andrés Fassi, el presidente del club cordobés, avisó dos cuestiones importantes: todavía no conversó con Juan Román Riquelme al respecto y el precio del colombiano es elevado.

"Con River no se llegó a un acuerdo, los jugadores que ellos ofrecían no le interesaban a Talleres", explicó Fassi sobre Valoyes en su charla con Radio La Red. "Tengo una gran relación con Román y la gente de Boca, pero no he tenido llamados por Valoyes", aclaró el dirigente.

Fassi cree que la figura de Valoyes creció mucho en el último tiempo y por eso no lo dejará ir tan fácilmente. "Con Julián Álvarez ya vendido, Valoyes es el mejor delantero del fútbol argentino. De momento no es fácil que se haga en el mercado de pases local... Veremos qué pasa", sostuvo. Y cerró: "¿Vale 10 millones de dólares? Seguramente su pase ronde ese precio". ¿Qué hará Boca?

Un detalle a tener en cuenta es que Valoyes ya está anotado en la Copa Libertadores por Talleres, por lo que Boca solo podría usarlo para el torneo local. "Hemos hablado con el cuerpo técnico para que el jugador no sea utilizado. Incluso nos hemos reforzando pensando que Valoyes no pueda estar. Si finalmente se queda, será muy bienvenido. Pero hay algunas cosas de Europa por él", sentenció Fassi sobre el colombiano.