Diego Valoyes fue uno de los futbolistas que buscó Boca en el mercado de pases de mitad de 2023. Sin embargo, las negociaciones con Talleres no llegaron a buen puerto y, al final, fue vendido a FC Juárez de México. Tras varios meses sin hablar sobre lo que pasó con su frustrados pase al ‘Xeneize’ el extremo colombiano rompió el silencio y reveló que quería quedarse en Argentina.

El ex Talleres estuvo en su país para un partido de Estrellas en el estado bolivarense (donde también estuvo, por ejemplo, Wilmar Barrios). Atendió a varios medios de comunicación, que le consultaron si realmente estuvo cerca de jugar en Boca.

“Es verdad que estuve cerca de Boca Juniors. No me dejaron, que es otra cosa. El presidente (Andrés Fassi) es el que decide eso. Si estuviera en mis manos, me hubiera quedado allá (en Argentina, para jugar en Boca). Pero bueno, no dependía de mí“, comentó Valoyes, quien visiblemente se lamentó por no haber jugado en el grande de Argentina.

Talleres rechazó una oferta de Boca y lo vendió a Juárez

Juan Román Riquelme, ahora presidente del conjunto azul y oro, se puso al frente de las negociaciones por Valoyes con la ‘T’ durante mitad de año. Hizo una oferta para adquirir sus servicios, pero desde Córdoba la rechazaron por considerarla insuficiente. Tiempo después, el colombiano fue presentado en Juárez luego de una venta millonaria.

En aquel entonces, luego de consumarse la venta del extremo de Cartagena de Indias, el mandamás del club cordobés salió a decir en Futbolémico: “Algunos colegas en Buenos Aires se enojan y dicen: ‘¿Cómo puede ser que Valoyes vaya a Juárez en vez de Boca?’ ¿Saben cuál fue la oferta de Boca? Dos millones de dólares más Sandez“.

“Respeto totalmente a Román, tenemos muy buena relación, pero yo no puedo venderlo a ese precio. A México lo vendimos en 8,5 millones de dólares“, comentó Fassi. Evidentemente, las intenciones del jugador eran otras, algo que tampoco caería bien en México.

De acuerdo a la información de Planeta Boca Juniors, la oferta formal para adquirir a Valoyes fue de 2 millones de dólares más los préstamos de Agustín Sández y Vicente Taborda. Talleres pidió mucho más dinero, cancelar una deuda por Cristian Pavón más los pases de Sández y Taborda, además del préstamo de Luca Langoni. No hubo acuerdo.

Boca optó por otro jugador y Valoyes todavía no se acomodó a la Liga MX

Al final, Riquelme optó por otro futbolista para reforzar la posición del extremo. Llegó Lucas Janson, quien no fue solución ante la ausencia de Sebastián Villa. Distinta pudo haber sido la historia si llegaba Valoyes, un futbolista con velocidad, gambeta y definición en el área.

Ahora, el colombiano está en FC Juárez, aunque su presente no es para nada bueno. Está de vacaciones por el receso de la Liga MX, que recién volverá a la actividad a mitad de enero. Con los ‘Bravos’ apenas pudo jugar cuatro partidos (un gol y dos asistencias) debido a que pasó la mayor parte del semestre lesionado por inconvenientes en los isquiotibiales.