Riquelme no lo puede creer: lo deseó en Boca y fue presentado en un nuevo equipo

Más allá de que Boca tiene la cabeza puesta en lo que será el partido ante Sarmiento por la Copa LPF, como así también en la revancha por la CONMEBOL Libertadores frente a Racing, en el Consejo de Fútbol no dejan de buscar refuerzos.

Uno de los grandes deseos que tiene Juan Román Riquelme es poder encontrar un futbolista que pueda reemplazar a Facundo Roncaglia, quien no continuaría después de diciembre. Pero además necesita conseguir un sustituto para Sebastián Villa, quien acusa ser agente libre, pero aún no se desvinculó del Xeneize. Eso sí, no seguirá jugando con la azul y oro.

Desde hacía varios mercados de pases, Riquelme soñaba con poder contratar a Diego Valoyes, el extremo de Talleres por el que inició gestiones con Andrés Fassi, el presidente del elenco cordobés. Sin embargo, la suma que debía desembolsar era realmente suculenta para las arcas boquenses. Y ahora, lo perdió por completo.

A lo largo de las últimas horas, fue el propio Fassi quien confirmó que Valoyes continuará con su carrera en FC Juárez, de la Liga MX . Y al poco tiempo de que se produjera la declaración del dirigente cordobés, los mexicanos lo presentaron formalmente por medio de sus redes sociales.

En este caso, los mexicanos desembolsaron un total de 8,5 millones de dólares para quedarse con el colombiano, mientras que la propuesta formal que Riquelme le hizo a Fassi fue de “2 millones de dólares más Agustín Sández”, según expresó el presidente de Talleres en diálogo con Futbolemico, un programa radial cordobés.

Mercado de pases de Boca Juniors 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades

Altas Bajas Interesan Lucas Janson (Vélez) Luis Vázquez (Anderlecht) Gastón Giménez (Chicago Fire) Lucas Blondel (Tigre) Agustín Almendra (Racing) José Luis Palomino (Atalanta) Jorman Campuzano (Giresunspor) Martín Payero (Middlesbrough) Ezequiel Bullaude (Feyenoord) Jan Hurtado (LDU Quito) Edinson Cavani (libre) Óscar Romero (libre) Marcelo Saracchi (Levante) Alan Varela (FC Porto)

¿Dónde ver los partidos de Boca en la Copa Libertadores?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+ y a través de Telefé.