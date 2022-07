En clubes como Boca, que suelen fijarse en grandes proyectos o figuras del exterior, el cupo de extranjeros siempre es un problema. Actualmente cuenta con varios futbolistas importantes de nacionalidad colombiana, paraguaya y peruana, lo que lo limita a la hora de negociar por jugadores que no sean argentinos. De hecho, cuando el sueño de Arturo Vidal todavía estaba latente, tenían que desprenderse de alguno sí o sí.

Desde que el chileno firmó con Flamengo, no han trascendido otros nombres como posibles refuerzos que no tengan nacionalidad argentina. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya algunos en carpeta, y es por eso que el Xeneize se desprendió de uno de sus extranjeros en las últimas horas.

Luego de varias negociaciones, Boca llegó a un acuerdo con Red Bull Bragantino para que Jan Hurtado juegue allí un año más, es decir, hasta junio de 2023. Al venezolano se le había terminado el préstamo y debía regresar al club de la Ribera, ocupándole un cupo incluso si decidía prestarlo a otro equipo de Argentina.

Finalmente, el delantero renovó el préstamo con el club brasilero, lugar al que llegó en 2020. Teniendo en cuenta que el jóven de 22 años jamás interesó después de esa temporada en 2019, el Xeneize resolvió un pase que podía convertirse en un problema a futuro.