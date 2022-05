A pesar de que Boca no jugó para nada bien, eliminó a Racing de la Copa LPF y se metió en la final del certamen, donde enfrentará a Tigre el próximo domingo 22 de mayo, en Córdoba. Y si bien las críticas para con Battaglia y el plantel caen en demasía, Juan Román Riquelme hizo un gran análisis de la situación.

El vicepresidente del Xeneize, como es habitual en él, no se guardó nada y hasta se dio el lujo de distribuir la pelota como cuando era futbolista. Pero también hizo algunos análisis individuales de los jugadores a los que dirige Sebastián Battaglia, donde sorprendió a propios y extraños, dado a que los fanáticos del club de La Ribera lo resisten todos los fines de semana.

Durante el partido frente a Racing, los hinchas se habían quejado a través de las redes sociales por la performance de Juan Ramírez, pero lejos de despotricar su rendimiento, elogió a uno de sus compañeros: Frank Fabra.

"Fabra está hace mucho en el club, va a quedar en la historia. Va a quedar como en los mejores laterales izquierdos en la historia de nuestro club y es increíble tenerlo", resaltó Riquelme en diálogo con ESPN, y dejó atónito a todos. Y no se quedó ahí: "¿Cómo no me voy a ilusionar con los jugadores que tenemos? Hay que seguir compitiendo, hay que lograr tener partidos buenos y tendremos chances de seguir ganando", sostuvo.