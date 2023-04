Boca tiene casi todo listo para su debut en la Copa Libertadores. El equipo, que tendrá a Mariano Herrón como entrenador, viajará este miércoles a Venezuela para enfrentarse con Monagas. En las últimas horas, el club recibió una mala noticia que lo obliga a realizar variantes.

El Xeneize tendrá que afrontar su estreno copero con una baja, pero no en el plantel, sino en el cuerpo técnico. Claudio Morel Rodríguez, ayudante de campo del DT, no cuenta con la licencia necesaria para estar presente en el certamen internacional y no podrá firmar planilla.

Es por eso que viajará Walter Pico con la delegación del club del la Ribera y será él quien se siente junto a Herrón en el banco de suplentes. De no confirmarse un nuevo entrenador en la próxima semana, el cuerpo técnico se mantendrá de esa misma manera en la copa.

Tras conocerse la noticia, varios simpatizantes reaccionaron en sus redes sociales. "La improvisación en estado puro", escribió un hincha en Twitter. "Roza el papelón", escribió otro. "¡Basta de improvisar!", lamentó otro fanático del Xeneize.