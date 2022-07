El partido entre Boca y Talleres estuvo marcado a fuego por los penales. Primero porque Darío Benedetto erró el suyo, estirando así su mala racha, dado que venía de fallar dos frente a Corinthians en la Copa Libertadores. Y luego porque el "Pipa" decidió no hacerse cargo del segundo, que quedó a cargo de Marcos Rojo (lo convirtió y fue el gol del triunfo).

Rojo reconoció luego que Benedetto no quiso patear el segundo penal. "En el vestuario le pregunté si había otro penal lo quería patear igual, porque él es el encargado. Me dijo que lo pateara yo, porque no estaba del todo bien por el tema de que venía errando. Por suerte lo metí y estoy muy contento por el gol", aseguró el defensor.

Ahora apareció el video de una entrevista que se dio minutos después del final del partido y en la que Benedetto habla de su fallo. "Bueno, erré otro penal", dijo ante una pregunta sobre el encuentro. Y agregó: "En lo personal estoy muy caliente por eso pero lo importante es que ganó el equipo, lo necesitábamos para agarrar confianza. Nos vino muy bien el resultado, nos pusimos cuartos en la tabla del torneo, todavía faltan muchas fechas y estamos más unidos que nunca".

Consultado por el apoyo de los hinchas, el "Pipa" mencionó: "Sí, es más lo que se dice en lo externo que lo que va a pasar adentro, siempre estoy muy agradecido con el hincha de Boca, con el apoyo que me da día a día". Y aseguró: "Prometo trabajar duro para mejorar, sé lo que significa tener puesta esta camiseta y para mí es un orgullo, así que ojalá que me pueda reivindicar rápidamente".