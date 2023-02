Después de lo que fue la durísima derrota de Boca frente a Talleres, donde los dirigidos por Hugo Ibarra no jugaron para nada bien, en varios sectores de La Bombonera comenzaron a plantearse si el entrenador debía continuar en su cargo. Hasta el momento, Juan Román Riquelme no emitió una opinión al respecto, pero los hinchas también empiezan a hacerle saber que no quieren que siga al frente del equipo.

No es la primera vez que el Xeneize transita una situación similar, ya que durante todo el 2022 se puso en duda la continuidad del formoseño. Si bien los directivos lo ratificaron dentro del cargo, la falta de progreso futbolístico y de resultados podrían ponerlo en la cuerda floja.

A lo largo de las últimas horas, a Riquelme ya le hicieron saber que hay varios de sus viejos deseos que están disponibles para tomar las riendas de Boca en el momento que él lo crea necesario. Uno de ellos fue Ricardo Gareca, quien también manifestó que la hinchada boquense podría repudiarlo, sobre todo por lo que fue su salida del club hacia River cuando era futbolista profesional.

Después de dirigir en el fútbol italiano, quien desea con todas sus fuerzas poder llegar al banco de suplentes del Xeneize y ponerse el buzo de DT es el ex mediocampista de AS Roma, Daniele De Rossi. Así lo hizo saber Franco Zuculini, quien fue dirigido por el Tano en SPAL: "De Rossi quedó enamorado de Argentina y su etapa en Boca. Le dije que tenía que dirigirlo y me dijo: tengo que estar preparado porque ahí me matan de verdad, ja", admitió en diálogo con D-Sports Radio.

Por otra parte, el ex Racing admitió que "el Tano es un técnico nuevo, con varias ideas innovadoras. Lamentablemente los resultados mandan y se decidió cortar el proyecto". La salida de De Rossi se produjo después de 17 partidos, donde en octubre tomó las riendas de un SPAL que estaba decimocuarto, pero cuando fue despedido el equipo se encontraba en la antepenúltima posición de la tabla.

+ El deseo de De Rossi con Boca

Hace unos años, en diálogo con La Nación, el ex mediocampista del Xeneize dio su postura con respecto a un posible retorno a La Bombonera: "Tengo la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. Puedo ser el último de la lista, pero mi idea es esa".