Si bien el mercado de pases está abierto, Boca todavía no pudo conseguir a su primer refuerzo pese a haberlo intentado con Lucas Merolla (Huracán) y Walter Kannemann (Gremio). La lesión de Marcos Rojo obligó al Consejo de Fútbol a buscar un central pero todavía no hay éxito. En líneas generales, la idea en La Ribera es mantener al plantel campeón de Liga Profesional en este 2022 y la tarea no será fácil.

La salida más próxima parece ser la de Agustín Rossi, gran figura tanto del Xeneize como del fútbol argentino en la reciente temporada. Sin acuerdo para renovar su contrato, el arquero y su entorno ya avanzaron charlas para conseguir un nuevo destino: en el horizonte aparece Río de Janeiro (por Flamengo) y en las últimas horas surgió la posibilidad de mudarse a Italia tras el interés del Inter de Milán.

Otro que puede irse libre es Carlos Zambrano, pero no en junio de 2023, sino ahora. El zaguero peruano se había planteado su continuidad en pleno festejo con Boca tras la obtención del último campeonato, donde afirmó que había charlas pendientes con el Consejo de Fútbol para poner la firma, y hasta el momento no hay novedades a falta de ¡10 días! de que finalice su actual vínculo.

En la actualización más reciente del periodista Augusto César se detallan más situaciones individuales que podrían desembocar en idas del club. "Terminó la primera parte de la pretemporada de Boca en Ezeiza. El 27 arrancarán la segunda hasta el 30 y el 2/1 comenzará la tercera y última parte. Sin amistosos confirmados. Sin refuerzos ni salidas por ahora. Situaciones a resolver: Rossi, Almendra, Barco, Zambrano y Pulpo González", escribió el cronista de ESPN vía Twitter. Una misión complicada puertas para adentro.