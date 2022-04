Pese a que Boca no jugó bien ante Vélez, se llevó un empate desde el Amalfitani y los hinchas del Xeneize felicitaron a un jugador en particular por su rendimiento.

Boca y Vélez se curzaron en un duelo con polémicas y que en la previa no daba mucha ilusión desde el juego, ya que ambos equipos no están rindiendo de manera correcta dentro de la cancha, con el plus de que tanto los de Liniers como la visita iban a poner equipos suplentes por los compromisos coperos de entre semana.

En ese contexto, Sebastián Battaglia optó por un novedoso equipo con varios juveniles y habituales titulares pero que no pueden estar presentes en la Copa Libertadores como Marcos Rojo y Sebastián Villa. Y entre tantos pibes que estuvieron de arranque, Gabriel Vega fue el que más se destacó, siendo una de las figuras del encuentro junto con Villa.

El volante de 19 años oriundo de González Catán tuvo su primera titularidad en esta Copa de la Liga y su rendimiento fue superlativo, ya que completó 32 de 35 pases dados, ganó 7 duelos y tuvo 3 recuperaciones, siendo así el mejor de la cancha en esas métricas.

Lógicamente, esos datos se vieron reflejados en la cancha y en las redes sociales también, donde aprovecharon los hinchas de Boca para felicitar al chico de las inferiores por su gran partido.

Así, 'Gabito' parece haber aprovechado su chance y logró meterle presión a Battaglia para sumarse en la rotación del mediocampo, donde hay una de las grandes preocupaciones de Boca respecto al rendimiento en la cancha, ya que -salvando a Pol Fernández- es donde surgen los cuestionamientos más grandes de los fanáticos.